Air Lease Corporation, société de leasing d’aéronefs basée à Los Angeles, a signé une lettre d’intention portant sur 100 avions, incluant, pour la première fois, 50 A220-300 et 27 A321XLR. L'accord comprend également une commande supplémentaire pour 23 A321neos. cette dernière commande porte le total des commandes d'ALC à 387 avions Airbus, ce qui en fait la troisième plus importante société de crédit-bail parmi les clients d’Airbus de cette catégorie.L'A321XLR est la prochaine étape de l'évolution de l'A321LR. Il répond aux besoins du marché en matière portée et de charge utile augmentées, en créant davantage de valeur pour les compagnies aériennes. À partir de 2023, il offrira une autonomie sans précédent pouvant atteindre 4 700 nm, soit 15% de plus que le A321LR et une consommation de carburant par siège réduite de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.Cet appareil permettra aux opérateurs d'ouvrir de nouvelles liaisons mondiales telles que l'Inde vers l'Europe ou la Chine vers l'Australie, ainsi que d'étendre encore la portée de la famille sur les vols transatlantiques directs entre l'Europe continentale et les Amériques.