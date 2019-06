Airbus : 1er vol transatlantique de l'A321neo de La Compagnie

06/06/2019 | 12:00

Le premier avion A321neo destiné à La Compagnie, une compagnie aérienne française de classe affaire effectuant des vols transatlantiques réguliers, réalisera aujourd'hui son premier vol de l'aéroport Paris Orly à l'aéroport Newark Liberty International.



La compagnie aérienne a commandé deux nouveaux appareils A321neo.



L'A321neo de La Compagnie est équipé des moteurs LEAP 1A de nouvelle génération de CFM International et dispose d'une cabine de classe affaires avec 76 sièges. La cabine comprend également un haut niveau de connectivité à bord.



' Ces nouveaux avions permettront à La Compagnie de bénéficier d'un meilleur rendement énergétique et de coûts d'exploitation réduits sur sa ligne transatlantique New York-Paris ' explique le groupe.



' L'A320neo et ses dérivés sont les avions monocouloirs les plus vendus au monde, avec plus de 6 500 commandes passées par plus de 100 clients depuis son lancement en 2010 ' rajoute Airbus.



