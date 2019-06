Airbus : 7 nouveaux produits pour les clients militaires

19/06/2019 | 15:04

Airbus a lancé sept nouveaux produits destinés aux clients des services militaires dans le cadre de ses services d'assistance numérique, tels que SmartForce.



Ces sept nouveaux services comprennent trois services dédiés aux avions militaires, deux aux hélicoptères militaires et deux services supplémentaires partagés à la fois par des avions militaires et des hélicoptères.



Les nouveaux services portent en particulier sur la planification de la maintenance à long terme à la maintenance prédictive, en passant par l'automatisation des tâches administratives associées au support des aéronefs.



Matthieu Louvot, vice-président exécutif du support et des services client chez Airbus Helicopters, a déclaré: ' L'importance de l'analyse des données permet une planification et des opérations de maintenance plus simples, plus sûres et plus efficaces. ”



