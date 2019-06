Airbus : American Airlines commande 50 Airbus A321XLR

19/06/2019 | 16:00

American Airlines, la plus grande compagnie aérienne du monde, va acquérir 50 Airbus A321XLR, la nouvelle version à plus longue portée de l'A321neo.



Le contrat comprend la conversion de 30 A321neo en A321XLR et des commandes supplémentaires de 20 A321XLR.



American Airlines est le plus grand exploitant d'Airbus au monde avec 422 appareils. Après l'annonce d'aujourd'hui, la compagnie a des commandes en cours pour 115 A321neos et A321XLR auprès d'Airbus.



À partir de 2023, l'A321XLR offrira une autonomie sans précédent pouvant atteindre 4 700 nm, soit 15% de plus que le A321LR et une consommation de carburant par siège réduite de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.



