Airbus : Atlantic Airways commande deux A320neo

Atlantic Airways, la compagnie nationale des Îles Féroé, a signé un contrat avec Airbus portant sur deux appareils A320neo.



Avec cette nouvelle commande, Atlantic Airways entend développer davantage son réseau européen. La compagnie aérienne, cliente d'Airbus depuis 2008, exploite déjà une flotte de trois appareils de la famille A320.



L'A320neo est dotée des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets, qui permettent d'économiser plus de 20% de carburant et de CO2 ainsi que de réduire le bruit de 50%.



Avec plus de 6 500 commandes reçues de plus de 100 clients, la famille A320neo a conquis environ 60% du marché.



