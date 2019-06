Airbus : CEB commande 16 A330neo, 10 A321XLR et 5 A320neo

18/06/2019 | 11:14

Cebu Pacific (CEB), transporteur low cost basé aux Philippines, a signé un accord pour la commande de 31 appareils Airbus, dont 16 A330neo, 10 A321XLR et 5 A320neo.



L'A330neo de Cebu Pacific sera une version de l'A330-900 à capacité supérieure, avec 460 sièges à classe unique.



La compagnie aérienne participe au lancement de l'A321XLR, qui pourra relier sans escale les Philippines à des destinations aussi éloignées que l'Inde et l'Australie.



Cet accord permet le renouvellement de la flotte en cours de la CEB , qui vise à ne disposer que d'avions de nouvelle génération à haute efficacité environnementale d'ici 2024. La décision de la compagnie renforce également le statut de sa flotte entièrement composée d'Airbus.



L'A320neo et l'A321XLR appartiennent à la famille A320, qui intègre les toutes dernières technologies, notamment les moteurs de nouvelle génération et les Sharklets , qui permettent de réaliser des économies de carburant de 20%. Fin mai 2019, la famille A320neo avait reçu plus de 6 500 commandes fermes de plus de 100 clients dans le monde.



Le A330neo dispose de la dernière génération Trent 7000 moteurs de Rolls-Royce et d'une nouvelle aile avec portée accrue d'inspiration Sharklets.



