Airbus : China Airlines commande 11 avions A321neo

19/06/2019 | 11:50

La compagnie taïwanaise China Airlines (CAL) a signé un protocole d'accord portant sur 11 avions A321neo et fera l'acquisition de 14 autres appareils du même type en location.



Ces 25 appareils rejoindront la flotte d'Airbus de la compagnie qui compte actuellement 23 A330 et 14 A350 XWB.



L'A321neo fait partie de la famille A320 la plus vendue, intégrant les toutes dernières technologies, notamment les moteurs de nouvelle génération et les Sharklets, qui permettent d'économiser au moins 20% de carburant d'ici 2020.



À la fin du mois de mai 2019, la famille A320neo avait reçu plus de 6 500 commandes fermes de plus de 100 clients à travers le monde.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.