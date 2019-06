Airbus : DASSAULT AVIATION et AIRBUS dévoilent la maquette du chasseur franco-allemand

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.00% 0.00% DASSAULT AVIATION 1.42% 1217 -0.83%

Dassault Aviation et Airbus SE ont remis une offre industrielle conjointe aux gouvernements français et allemand pour la Phase initiale de démonstration du Système de combat aérien futur SCAF. Airbus a salué par ailleurs la décision franco-allemande de faire de l'Espagne un partenaire du programme de système de combat aérien du futurLa remise de l'offre industrielle s'est matérialisée par la présentation publique de maquettes du chasseur de nouvelle génération et de drones d'appui lors de l'inauguration du Salon du Bourget 2019.Cette Phase de démonstration couvrira la période allant de 2019 à la mi-2021 et marquera le point de départ du développement des démonstrateurs et des technologies du chasseur de nouvelle génération (NGF), des drones d'appui (Remote Carriers) et d'un " Air Combat Cloud " (ACC), en vue d'un vol inaugural d'ici à 2026.Les divers accords de collaboration, qui incluent ceux passés aussi avec les sociétés MBDA Systems et Thales, définissent le périmètre de planification de cette phase initiale de démonstration, les modalités de travail et les accords commerciaux. De plus, un cadre transparent et équitable de traitement des droits de propriété intellectuelle a été établi dans les accords de collaboration respectifs. En parallèle, Safran et MTU sont chargés de développer un nouveau moteur.Lorsque la phase de négociation aura débuté dans le prolongement des offres remises, Dassault Aviation et Airbus espèrent se voir notifier le contrat de la Phase initiale de démonstration d'ici au quatrième trimestre 2019.