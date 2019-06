Airbus : Delta Air Lines commande en plus 5 A220

18/06/2019 | 16:09

Airbus enregistre une commande de Delta Air Lines sur cinq avions Airbus A220 supplémentaires. Cela porte à 95 le nombre total de commandes passées, y compris les A220-100 et les A220-300.



Avec cette dernière commande, les commandes de Delta totalisent 45 A220-100 et 50 A220-300.



Airbus a annoncé en mai qu'il augmenterait la masse maximale au décollage (MTOW) de l'A220 de 2 268 kg (2,3 tonnes métriques). La nouvelle MTOW augmentera les capacités de portée maximales respectives de 450 nm à 3 400 nm pour l'A220-100 et à 3 350 nm pour l'A220-300.



Airbus et Delta ont signé également un protocole qui permettra à Delta TechOps de bénéficier de services de réparation des composants A220 et du matériel pour le programme de maintenance.



Le carnet de commandes sur l'A220 porte sur plus de 536 avions à la fin du mois de mai.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.