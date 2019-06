Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordic Aviation Capital (NAC), une compagnie danoise de location d’avions régionaux, a signé avec Airbus un protocole d’accord (MoU) portant sur 20 avions de la famille A220. L’accord a été signé lors du Salon de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris. « Cet accord constitue la première commande majeure d’A220 de la part d’un grand loueur régional, ce qui confirme la versatilité de l’appareil pour soutenir l’expansion du réseau régional des compagnies aériennes », explique Airbus, dans un communiqué. NAC a pour clientes plus de 76 compagnies aériennes bien établies dans 51 pays.L'A220-100 et l'A220-300 coûtent respectivement 81 et 91,5 millions de dollars.