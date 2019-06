Airbus : Saudia augmente sa commande à 100 avions A320neo

18/06/2019 | 12:22

Saudi Arabian Airlines a décidé d'augmenter sa commande actuelle de la famille A320neo de 35 à 100 appareils NEO, dont 35 options. Cette nouvelle commande porte à 65 le nombre d'appareils de la famille A320neo commandés par Saudi Arabian Airlines, dont 15 appareils A321XLR. L'accord a été annoncé au salon aéronautique de Paris.



' La demande de passagers en Arabie saoudite connaît une forte croissance sur les liaisons intérieures, régionales et internationales ' indique le groupe.



Airbus et Saudia ont également convenu d'étendre leur partenariat avec le développement de la formation technique, de la maintenance et d'autres services.



Saudia exploite actuellement 100 avions Airbus comprenant les familles A320ceo et A330ceo.



' Les membres de la famille A320neo et ses dérivés sont l'avion monocouloir le plus vendu au monde, avec plus de 6 500 commandes passées par plus de 100 clients. Il intègre une conception de cabine de pointe et des moteurs de dernière génération, permettant de réaliser 20% d'économies de carburant ' rappelle le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.