Airbus : Shenzhen Eastern commande un ACH160 en Chine

20/06/2019 | 09:54

Shenzhen Eastern a signé un accord pour la commande d'un hélicoptère ACH160. Il devient ainsi le premier client pour le lancement de la version VIP de cet appareil en Chine.



L'hélicoptère servira principalement à des missions d'aviation privée et d'affaires (PBA) dans la région métropolitaine de Guangdong-Hong Kong-Macau en Chine, qui compte environ 70 millions d'habitants et contribue à 12% du PIB de la Chine.



La flotte d'hélicoptères en service de Shenzhen Eastern est composée de 12 appareils, dont trois hélicoptères légers Airbus H135 bimoteurs.



Zhao Qi, président de Shenzhen Eastern GAC, a déclaré : 'Nous cherchons à renforcer notre présence de PBA dans la région de la Grande Baie et à explorer de nouvelles opportunités pour le marché de l'aviation privée. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.