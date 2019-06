Airbus : United Airlines utilise la plate-forme Skywise

11/06/2019 | 17:00

Airbus s'associe à United Airlines pour gérer les données des avions et améliorer ses capacités de maintenance. United Airlines s'appuiera sur la plate-forme Skywise d'Airbus pour améliorer tous les aspects de ses opérations de maintenance et d'ingénierie sur sa flotte d'Airbus.



Skywise permet aux compagnies aériennes de stocker, d'accéder, de gérer et d'analyser leurs données plus efficacement, tout en se comparant aux tendances d'autres utilisateurs. Skywise regroupe tous les éléments technologiques, notamment des packages d'entreposage de données, de visualisation, d'alerte et même d'apprentissage automatique, permettant ainsi à United et d'autres compagnies aériennes de développer et de déployer leurs propres produits analytiques.



' Cette nouvelle plate-forme de données nous permettra d'optimiser les performances de notre flotte d'Airbus en analysant les meilleures données dont nous disposons et en exploitant ces informations pour améliorer en permanence notre exploitation', a déclaré Praveen Sharma, Vice-président des produits numériques et des analyses de United.



Aujourd'hui, plus de 70 compagnies aériennes dans le monde sont connectées à Skywise.



