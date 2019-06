Airbus : Virgin Atlantic commande 14 A330-900

17/06/2019 | 12:08

Airbus annonce une nouvelle commande de Virgin Atlantic portant sur l'A330neo pour le renouvellement et l'expansion de sa flotte.



La commande porte sur 14 A330-900 pour remplacer ses A330ceos à partir de 2021, avec des options pour de nouvelles commandes.



La commande ferme de huit avions et de six autres loués à Air Lease Corporation a été signée ce matin au salon aéronautique de Paris.



La famille A330neo est la nouvelle génération d'A330, composée de deux versions : l'A330-800 et l'A330-900. Ces avions permettent de réduire la consommation de carburant d'environ 25% par siège par rapport aux avions de la génération précédente.



L'A330neo est propulsé par les moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce et dispose d'une nouvelle aile Sharklets inspirés de l'A350 XWB.



