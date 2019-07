Airbus : a livré 389 avions civils au 1er semestre

10/07/2019 | 10:36

Airbus Group, l'avionneur européen, a livré 389 appareils civils durant les six premiers mois de l'année 2019, chiffre supérieur de 150 unités à celui de son concurrent américain Boeing.



Ces livraisons portent essentiellement sur des moyens-courriers de la famille A320, à hauteur de 315 unités. Sans oublier, du côté des long-courriers, 17 A330, 53 A350 et 4 A380.



Durant le semestre, Airbus a parallèlement enregistré 213 commandes brutes mais après 125 annulations, les commandes nettes reviennent à 88 unités. A fin juin, le carnet de commandes civiles d'Airbus compte 7.276 entrées.



Notons que chez Boeing, le carnet de commandes civil s'est réduit (en données nettes) de 119 unités durant la période, dont - 180 pour les 737. Soit au total un carnet comportant 5.515 entrées.





