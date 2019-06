Airbus : a livré le 1er A350 XWB de Japan Airlines

13/06/2019 | 15:13

Airbus annonce la livraison de son premier A350 XWB de Japan Airlines (JAL). Cet A350-900 est le premier appareil produit par Airbus pour JAL.



JAL a commandé au total 31 A350 XWB, dont 18 A350-900 et 13 A350-1000.

La compagnie va déployer ses A350-900 sur ses lignes intérieures tandis que l'A350-1000 de plus grande capacité desservira le réseau international long-courrier.



Le premier appareil sera mis en service sur la ligne Haneda-Fukuoka de la compagnie début septembre.



L'A350-900 de JAL est doté d'un aménagement tri-classe premium dotée de 12 sièges en première classe, 94 sièges en classe J et 263 sièges en classe Comfort Economy.



'À fin mai 2019, la famille A350 XWB enregistrait un total de 893 commandes fermes émanant de 51 clients dans le monde, devenant ainsi l'un des gros-porteurs les plus plébiscités de tous les temps' indique le groupe.



