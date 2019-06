Airbus : amendement au contrat A400M avec l'OCCAR

14/06/2019 | 08:52

Airbus annonce avoir signé l'amendement au contrat A400M avec l'OCCAR, qui gère le programme multinational pour le compte des sept nations clientes de lancement (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique et Luxembourg).



Le constructeur aéronautique fournira les capacités militaires prévues selon un calendrier ajusté. Toutes les parties se sont accordées pour étendre le plan de production de l'A400M tout en maintenant le calendrier contractuel du programme d'ici à 2030.



Un mécanisme de rétention financière révisé a été convenu et une compensation importante sous forme de produits et de services a en outre été accordée en échange des obligations financières accumulées en raison des retards de livraison passés.



