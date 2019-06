Airbus : annonce le lancement de l'A321XLR au Bourget

17/06/2019 | 10:28

Airbus annonce le lancement de l'A321XLR qui est complémentaire à la famille A321neo.



L'A321XLR permet de réduire la consommation de carburant par siège de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.



Cet avion conjugue les avantages économiques liés aux monocouloirs et le confort de la cabine long-courrier Widebody.



' Grâce à son autonomie supplémentaire, les compagnies aériennes pourront exploiter un avion monocouloir moins coûteux sur des liaisons plus longues et moins fréquentées ' indique le groupe.



' Cela permettra aux compagnies d'ouvrir de nouvelles liaisons mondiales telles que l'Inde vers l'Europe ou la Chine vers l'Australie, ainsi que d'étendre encore les vols transatlantiques directs entre l'Europe continentale et les Amériques '.



La famille A320neo est l'avion monocouloir le plus vendu au monde avec plus de 6 500 commandes passées par plus de 100 clients depuis son lancement en 2010.



