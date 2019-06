Airbus : célèbre 50 ans au salon du Bourget 2019

10/06/2019 | 09:28

Airbus présentera au Bourget 2019, un large portefeuille de produits, technologies et services innovants répondant aux exigences actuelles et futures de l'industrie aérospatiale.



' Cette année, Paris est également l'occasion de célébrer les 50 ans de progrès pionniers d'Airbus, qui ont donné naissance à de nombreuses premières dans le domaine de l'aérospatiale mondiale pour piloter la transformation du secteur ' indique le groupe.



' Airbus présentera sa gamme d'avions commerciaux moderne et extrêmement efficace. L'affichage quotidien en vol inclura les principaux acteurs à long terme d'Airbus, dont l'A350-1000, le gros porteur le plus efficace au monde, et l'A330neo, qui offre des améliorations de la consommation de carburant à deux chiffres par rapport à son prédécesseur. Vers la fin de la semaine et le week-end, un A380 Hi-Fly sera également à l'affiche ' indique Airbus.



L'affichage statique comprendra un airBaltic A220-300 et un avion de test en vol A330neo.



Airbus Helicopters mettra en avant ses plates-formes militaires modulaires et polyvalentes au Bourget. Airbus Defence and Space présentera aussi son vaste portefeuille de produits comprenant des avions militaires, des systèmes spatiaux, des communications sécurisées et des drones.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.