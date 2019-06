Airbus : commande de 10 avions A321XLR par Flynas

20/06/2019 | 15:22

Flynas, première compagnie aérienne à bas coût d'Arabie saoudite, a signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur 10 avions A321XLR.



La compagnie aérienne va également échanger une commande sur l'A321neo en 10 d'A320neo.



Flynas exploite une flotte de 30 A320ceos et 2 A320neos. En 2018, la compagnie aérienne a transporté environ 6,6 millions de passagers sur 60 000 vols nationaux et internationaux.



L'A321XLR offrira à partir de 2023 une autonomie sans précédent du Xtra Long pouvant atteindre 4 700 nm, soit 15% de plus que le A321LR avec une consommation de carburant par siège réduite de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.



Cela permettra aux opérateurs d'ouvrir de nouvelles liaisons mondiales telles que l'Inde vers l'Europe ou la Chine vers l'Australie, ainsi que d'étendre la portée sans escale sur les vols transatlantiques directs entre l'Europe continentale et les Amériques.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.