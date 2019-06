Airbus : conception et développement d'EcoPulse

17/06/2019 | 14:39

A l'occasion du salon du Bourget, Daher, Airbus et Safran annoncent leur collaboration pour la conception et le développement d'EcoPulse, un démonstrateur à propulsion hybride distribuée, répartie sur ailes, dont le premier vol est prévu à l'horizon 2022.



Basé sur la plateforme TBM de Daher, ce projet a pour objectif de développer des technologies afin d'améliorer l'efficacité environnementale des avions et répondre aux besoins des nouvelles mobilités aériennes.



Safran va fournir l'ensemble du système propulsif hybride distribué d'EcoPulse (hors batteries) composé d'un turbogénérateur, d'un système de management de la puissance électrique et de propulseurs électriques intégrés comprenant moteurs électriques et hélices.



