Airbus : contrat avec Qantas pour des avions A321XLR

19/06/2019 | 08:45

Airbus fait part d'un accord avec l'australien Qantas couvrant 36 appareils, dont 26 conversions de commandes existantes d'avions de la famille A320neo en avions A321XLR, et une nouvelle commande ferme pour dix A321XLR supplémentaires.



'L'avion permettra à Qantas Group, qui comprend la compagnie à bas coûts Jetstar, d'améliorer son réseau et la flexibilité de sa flotte pour mieux servir ses marchés de point à point en Australie, en Asie et dans le Pacifique Sud', explique le constructeur aéronautique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.