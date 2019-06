Airbus : davantage d'A321 XLR pour Indigo Partners

19/06/2019 | 10:56

Airbus annonce que le groupe américain Indigo Partners a signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 32 A321 XLR supplémentaires, et aussi la conversion de 18 commandes d'A320neo en A321 XLR. Soit au total 50 appareils moyen-courriers à long rayon d'action.



Basé dans l'Arizona, Indigo Partners est un fonds de 'private equity' spécialisé dans le transport aérien. Il détient des participations dans les compagnies aériennes à bas coûts Frontier Airlines (Etats-Unis), JetSMART (Chili), Volaris (Mexique) et Wizz Air (Hongrie), à qui ces 50 avions sont destinés.



Ensemble, ces quatre sociétés exploitent 295 avions Airbus et en ont commandé 636.



Présenté commercialement lors de salon du Bourget, l'A321 XLR dérive de l'A321neo et permet de réaliser des liaisons aériennes allant jusqu'à 4.700 miles nautiques, soit environ 8.700 km.







