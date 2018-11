Airbus : easyJet commande 17 A320neo supplémentaires

20/11/2018 | 15:18

Airbus annonce une commande de 17 A320neo supplémentaires par la compagnie easyJet. Cela porte sa commande combinée pour le NEO à 147 (dont 30 A321neo). easyJet a commandé 468 appareils de la famille A320.



' Cette nouvelle commande conforte la position d'EasyJet en tant que premier opérateur européen de notre famille d'Airbus A320 ' a déclaré Christian Scherer, Directeur commercial d'Airbus.



Les avions sont aménagés avec 186 sièges dans une configuration de classe unique et propulsés par des moteurs Leap CFM.



easyJet exploite actuellement une flotte de 316 familles A320, dont 17 A320neo et 3 A321neo, ce qui en fait le plus grand exploitant aérien d'avions monocouloirs d'Airbus au monde. easyJet dessert plus de 130 aéroports européens dans 31 pays, sur plus de 1000 liaisons.



La famille A320neo est l'avion monocouloir le plus vendu au monde avec plus de 6 200 commandes passées par plus de 100 clients depuis son lancement en 2010.



