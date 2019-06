Airbus : enregistre 149 commandes fermes au Bourget

20/06/2019 | 11:53

Le groupe a enregistré au salon du Bourget 2019 la signature pour 363 avions, comprenant 149 commandes fermes et 214 engagements.



En plus de ces accords, les compagnies aériennes et les loueurs ont également converti 352 commandes existantes, principalement pour des A321neo et le nouveau A321XLR.



Le groupe enregistre un succès important pour l'A220 avec 85 commandes, et pour l'A330neo, pour lequel Airbus a reçu des commandes et des engagements portants sur 24 appareils.



La star de cette année était le nouveau A321XLR - la prochaine étape de l'évolution de l'A321LR. Ce nouveau modèle a enregistré des commandes pour 48 avions, des engagements pour 79 appareils supplémentaires et 99 conversions de A321 en XLR. Ceux-ci provenaient d'un large éventail de clients du monde entier.



