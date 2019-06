Airbus : étude sur un système de transport urbain

18/06/2019 | 12:28

Airbus annonce la signature avec ADP, la RATP, la région Ile-de-France et la Direction générale de l'aviation civile d'une étude de faisabilité portant sur un système de transport urbain à décollage et atterrissage vertical.



L'échéance fixée est les Jeux olympiques de Paris, en 2024.



'L'objectif est d'intégrer toute la chaîne de valeur', indique Airbus, ce qui va de la conception à la production et à la maintenance du système, en comprend aussi les infrastructures, la gestion de vol à basse altitude et l'intégration parmi les autres systèmes de transport.





