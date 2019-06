Airbus : l'Espagne partenaire du programme SCAF

17/06/2019 | 12:44

Airbus salue la décision franco-allemande de faire de l'Espagne un partenaire du programme de système de combat aérien du futur.



A l'occasion du Salon aéronautique du Bourget 2019, les gouvernements français et allemand ont officiellement accueilli l'Espagne comme nation partenaire du programme de système de combat aérien du futur (SCAF) de sixième génération.



Les trois pays fondateurs d'Airbus forment désormais le noyau du plus important programme aéronautique militaire européen des prochaines décennies.



Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft a déclaré : ' L'Espagne est non seulement un pays fondateur d'Airbus, mais aussi un acteur industriel de poids au sein de notre entreprise dans le domaine de l'aéronautique militaire. Partenaire expérimentée des programmes de défense en coopération, elle contribue largement aux capacités militaires de l'Europe.'



