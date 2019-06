Airbus : lance un projet d'innovation tourné vers la défense

19/06/2019 | 15:20

Le groupe Airbus annonce son intention de coopérer étroitement avec des acteurs technologiques innovants (start-up, PME et instituts de recherche), notamment dans le secteur des logiciels, afin de continuer à générer de nouvelles idées, technologies et projets de recherche pour le SCAF, 'le plus vaste et le plus ambitieux programme européen dans le domaine de l'aéronautique militaire'.



'L'intelligence artificielle, l'analyse des données et la cybersécurité font désormais partie intégrante de la défense et seront essentielles pour le SCAF. Une coopération avec des acteurs innovants comme les start-up et les instituts de recherche, entre autres, nous permettra de demeurer à la pointe de la technologie et de proposer des idées et des approches novatrices. Il s'agit là d'un bel exemple démontrant à quel point nous repoussons les limites du possible dans le cadre de grands projets industriels', indique Bruno Fichefeux, responsable du SCAF au sein d'Airbus.





