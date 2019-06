Airbus : lancement de nouveaux services de maintenance

17/06/2019 | 17:24

Airbus Services annonce avoir lancé le développement d'une nouvelle offre baptisée 'FHS Powered by Skywise'.



'Ce nouveau service introduira progressivement des applications visant à simplifier et à accélérer la prise de décision, de l'identification à la livraison et à l'installation des pièces requises. Cela apportera de la valeur aux opérations des compagnies aériennes, notamment en améliorant la disponibilité des avions tout en optimisant l'utilisation des ressources et l'inventaire des composants', explique Airbus.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.