Airbus : le satellite SEOSAT / Ingenio est terminé

18/06/2019 | 10:24

Airbus annonce avoir construit SEOSAT / Ingenio, le premier satellite d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne (ESA).



L'engin spatial va maintenant commencer un test environnemental de 3 mois qui comprend le test du bilan thermique et du vide, suivi des tests de compatibilité mécanique, de vibrations acoustiques et électromagnétiques. Cinquante ingénieurs et techniciens d'Airbus Espagne vont désormais effectuer tous les tests chez Airbus à Toulouse.



Une fois en orbite, SEOSAT / Ingenio va disposer d'un système complet d'observation de la Terre en Espagne, complété par le satellite PAZ déjà en orbite depuis février 2018. Ensemble, ils fourniront des images radar et optiques combinées.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.