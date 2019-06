Airbus : nouvelles technologies pour les émissions de CO2

19/06/2019 | 14:08

Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines s'associent pour le programme de recherche européen Horizon Europe, qui devrait être mis en oeuvre au cours des dix prochaines années.



Les deux groupes vont travailler conjointement pour développer de nouvelles technologies capables de réduire sensiblement les émissions de CO2 et les niveaux sonores des futures plateformes à décollage et atterrissage verticaux (VTOL).



Diverses options technologiques seront étudiées, notamment différents niveaux d'électrification, des turbines à gaz plus efficientes, des carburants alternatifs et des architectures de moteur avancées permettant de réduire l'empreinte sonore des turbines.



' Il nous incombe de développer des technologies et des solutions qui continueront à faire du vol vertical le meilleur moyen de relier les villes et de transporter des passagers en toute sécurité en milieu urbain ', a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters.



' Grâce à cette future coopération avec Safran Helicopter Engines nous serons les mieux placés pour porter à maturité et exploiter de nouvelles formules de propulsion qui permettront de développer des hélicoptères plus propres et plus silencieux.'



