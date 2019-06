19/06/2019 | 14:56

Le groupe Airbus annonce ce jour la signature d'accords avec Accenture, Capgemini, FPT Software, IBM et Sopra Steria, qui deviennent ainsi les premiers membres du programme de partenaires Skywise.



Ces entreprises bénéficieront ainsi d'un accompagnement et d'une certification, afin d'être en mesure de développer des applications 'plus riches' pour Skywise.





