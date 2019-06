Airbus : présente le Système de combat aérien futur (SCAF)

17/06/2019 | 11:56

Airbus et Dassault Aviation ont remis une offre industrielle conjointe aux gouvernements français et allemand pour la Phase initiale de démonstration du Système de combat aérien futur SCAF.



Les deux groupes ont présenté les maquettes du chasseur de nouvelle génération et de drones d'appui lors de l'inauguration du Salon du Bourget 2019.



Cette Phase de démonstration couvrira la période allant de 2019 à la mi-2021. Elle sera suivie d'un vol inaugural d'ici à 2026.



Les divers accords de collaboration définissent le périmètre de planification de cette phase initiale de démonstration, les modalités de travail et les accords commerciaux.



Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space, a déclaré : ' Les principes de notre coopération industrielle incluent un processus décisionnel commun, une structure de gouvernance très claire, des méthodes de travail transparentes ainsi qu'un mode commun de préparation et de négociation des activités de cette phase initiale de démonstration. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.