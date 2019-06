Airbus : présente le concept d'ailes AlbatrossOne

13/06/2019 | 12:36

Les ingénieurs d'Airbus ont mis au point un modèle réduit d'appareil doté d'ailes révolutionnaires.



Surnommé AlbatrossOne, l'appareil télécommandé a déjà effectué ses premiers vols pour présenter le concept. Les premiers vols d'essai se sont achevés en février après un programme de développement de 20 mois.



Le groupe s'inspire de l'albatros pour développer son concept afin de réduire la traînée et le poids global des ailes, tout en luttant contre les effets de la turbulence et des rafales de vent.



' Les bouts d'aile articulés ne sont pas nouveaux - les avions à réaction militaires les utilisent pour augmenter la capacité de stockage des porte-avions - le démonstrateur Airbus est le premier avion à tester des bouts d'aile pour soulager les effets des rafales de vent et turbulence ', a expliqué Tom Wilson, ingénieur chez Airbus, basé à Filton, au nord de Bristol, au Royaume-Uni.



' Nous nous sommes inspirés de la nature: cet oiseau marin l'albatros bloque ses ailes sur l'épaule pour les vols à grande distance, mais les débloque en cas de rafales de vent ou de manoeuvres '.



Jean-Brice Dumont, Vice-président exécutif de l'ingénierie d'Airbus, a déclaré ' En cas de rafale de vent ou de turbulence, l'aile d'un avion conventionnel transmet d'énormes charges au fuselage. La base de l'aile doit donc être fortement renforcée pour donner plus de poids à l'avion '.



' Le fait de laisser les extrémités d'ailes réagir et s'adapter aux rafales réduit les charges et nous permet de construire des ailes plus légères et plus longues. '



