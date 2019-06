Airbus : présente le premier A330neo d'AirAsia

17/06/2019 | 16:18

Airbus a dévoilé le premier A330neo du groupe AirAsia au salon aéronautique de Paris. L'avion sera exploité par la filiale long-courrier d'AirAsia, AirAsia X Thailand.



' Cet avion est capable d'atteindre l'Europe sans escale depuis l'Asie du Sud-Est. L'utilisation de l'A330neo va apporter un changement radical en matière de consommation de carburant pour les vols long-courrier d'AirAsia ' indique le groupe.



Le Thai AirAsia X A330-900 dispose de 377 sièges répartis en deux classes, comprenant 12 sièges en classe affaires et 365 sièges en classe économique.



AirAsia X exploite actuellement 36 A330-300. La compagnie aérienne est le plus gros client de l'A330neo avec 66 commandes.



L'A330neo est propulsé par les moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce et dispose d'une nouvelle aile Sharklets inspirés de l'A350 XWB.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.