Airbus : remporte avec Safran le prix Crystal Cabin Award

03/04/2019 | 10:53

Airbus, en coopération avec Safran, a remporté le prix Crystal Cabin Award 2019 dans la catégorie Cabin Concepts.



Le Crystal Cabin Award est le premier prix international récompensant l'excellence en matière d'innovation dans l'intérieur des avions, parrainé par la Ville de Hambourg.



Cette année, plus de 100 concepts du monde entier ont été présentés dans huit catégories.



Airbus et Safran se sont associés pour développer et commercialiser des modules de pont inférieur offrant diverses solutions flexibles pour les passagers, telles que des lits, des zones d'étirement, des terrains de jeux ou des zones d'affaires.



Les nouveaux modules passagers pourraient être facilement interchangeables avec des conteneurs de fret ordinaires si nécessaire.



Sören Scholz, vice-président directeur du programme cabine chez Airbus, a déclaré: ' L'innovation est notre principal moteur de réussite et nous nous efforçons en permanence d'offrir les dernières solutions innovantes aux compagnies aériennes et aux passagers du monde entier '.



