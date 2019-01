Airbus : signe un contrat avec l'agence US DARPA

14/01/2019 | 16:35

Airbus Defense and Space a signé un contrat avec l'agence de recherche militaire américaine DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) pour le développement d'une plateforme de satellite pour la constellation du programme Blackjack.



L'Agence souhaite acquérir des bus de satellites commerciaux pour les équiper de capteurs et charges utiles militaires.



Le bus fournit pour chaque satellite l'energie, le contrôle d'attitude, la propulsion et la transmission des télémesures, et permet l'intégration de charges utiles, notamment des emplacements de montage spécifiques pour des capteurs militaires.



' Airbus a déjà co-investi plusieurs centaines de millions de dollars dans la technologie de production en grande série et la gestion de la chaine logistique et d'approvisionnement pour construire de grandes constellations de petits satellites ', a déclaré Tim Deaver, Directeur

des Programmes spatiaux américains au sein d'Airbus Defense and Space, Inc.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.