Airbus : système de propulsion hybride pour l'hélicoptère

21/06/2019

Airbus Helicopters et le ministère français des Transports (DGAC) ont annoncé le lancement d'un projet de recherche visant à démontrer l'utilisation d'un système de propulsion hybride à bord d'hélicoptère.



Cette initiative débouchera sur le premier vol d'un démonstrateur en 2020.

Le kit de démonstration comprendra un moteur électrique fourni par Thales, une batterie développée par Airbus Defence and Space ainsi que des convertisseurs électriques fournis par ADENEO.

Il sera installé et piloté sur un hélicoptère de banc d'essai monomoteur H130. Le projet sera financé conjointement par DGAC et Airbus Helicopters.

' D'autres évolutions de la même technologie pourraient également ouvrir la voie à une réduction significative de la consommation de carburant et des niveaux sonores, augmentant encore l'acceptation des hélicoptères en milieu urbain. ' a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.



