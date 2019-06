Airbus : un H225M en plus pour l'armée de l'Air française

14/06/2019 | 12:48

La Direction Générale de l'Armement (DGA) a signé une commande portant sur l'acquisition d'un H225M supplémentaire qui sera exploité par l'armée de l'Air.



L'appareil sera basé à Cazaux et exploité dans le cadre des missions des forces spéciales et des opérations de recherche et sauvetage.



' Grâce à sa polyvalence et à son excellent rayon d'action, le H225M est un véritable atout militaire. Capable d'opérer par tous les temps depuis un navire ou à partir du sol, et de décoller en moins de cinq minutes, il est toujours prêt à partir en mission. ' a déclaré Alexandra Cros, Vice President & Directrice des Affaires Gouvernementales France d'Airbus Helicopters.



' Avec plus de 180 commandes, 97 hélicoptères livrés et 110 000 heures de vol cumulées à ce jour, le H225M est un appareil militaire fiable et polyvalent, éprouvé au combat ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.