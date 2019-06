ArianeGroup : succès du deuxième lancement d'Ariane 5 en 2019

21/06/2019 | 09:57

Le groupe annonce le succès du deuxième lancement de l'année d'Ariane 5. Le lanceur a placé les satellites de télécommunications T-16 et Eutelsat 7C en orbite de transfert géostationnaire (GTO), depuis le port spatial européen de Kourou (Guyane française).



3 autres lancements d'Ariane 5 sont prévus d'ici la fin de l'année. Le lanceur Ariane fêtera son 40e anniversaire en décembre 2019. La performance totale demandée au lanceur était de 10 594 kg, dont 9736 kg pour les deux satellites.



' Alors que nous venons de lancer la production de série des 14 premières Ariane 6 et travaillons activement à la transition entre Ariane 5 et Ariane 6, chaque nouveau succès est une fierté et un encouragement vers toujours plus d'ambitions spatiales au service de nos clients dans le monde entier ', a déclaré André-Hubert Roussel, CEO d'ArianeGroup.



Maître d'oeuvre industriel du développement et de l'exploitation des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6, ArianeGroup coordonne un réseau industriel regroupant plus de 600 sociétés dans 13 pays européens, dont 350 Petites et Moyennes Entreprises.



