Airbus SE : Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel 21/11/2019 | 09:38 vente En cours

Cours d'entrée : 133.96€ | Objectif : 127.3€ | Stop : 138.5€ | Potentiel : 4.97% Le mouvement de hausse observé dernièrement donne des signes d'essoufflement et offre un bon timing pour la mise en place d'une stratégie vendeuse à court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 127.3 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 107.72 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 136.4 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 136.4 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AIRBUS SE 60.91% 116 233 BOEING COMPANY (THE) 13.80% 208 745 DASSAULT AVIATION 2.48% 11 407 TEXTRON 1.37% 10 498 AVICOPTER PLC 17.13% 3 667 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. --.--% 3 280 EMBRAER S.A. -19.79% 3 051 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -26.80% 2 833

Données financières (EUR) CA 2019 70 006 M EBIT 2019 6 769 M Résultat net 2019 4 399 M Trésorerie 2019 13 838 M Rendement 2019 1,55% PER 2019 24,0x PER 2020 19,9x VE / CA2019 1,30x VE / CA2020 1,19x Capitalisation 105 Mrd Prochain événement sur AIRBUS SE 11/02/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 145,56 € Dernier Cours de Cloture 135,10 € Ecart / Objectif Haut 33,2% Ecart / Objectif Moyen 7,75% Ecart / Objectif Bas -18,6% Dirigeants Nom Titre Guillaume Faury Chief Executive Officer Denis Ranque Non-Executive Chairman Michael Schöllhorn Chief Operating Officer Dominik Asam Chief Financial Officer Luc Hennekens Chief Information Officer