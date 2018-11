Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS réitère sa recommandation Achat sur le titre Airbus, accompagnée d’un objectif de cours de 130 euros, dans le sillage des nominations annoncées ce matin. Ainsi, Airbus a nommé Dominik Asam (49 ans) pour succéder à Harald Wilhelm (52 ans) en qualité de Directeur financier (CFO) à partir d’avril 2019.Le bureau d'études considère qu'il s'agit d'un bon choix car il dispose de beaucoup de relations établies avec les marchés, étant CFO chez Infineon Technologies depuis 2011, mais également car il apportera un regard neuf sur l'entreprise, avec une formation plus technologique, ce qui est nécessaire. De plus, l'analyste apprécie que Dominik Asam se soit concentré chez Infineon sur les rendements et marges plutôt que sur les fusions et acquisitions.UBS est également favorable à la nomination de Michael Schöllhorn (53 ans) Directeur des opérations (Chief Operating Officer, COO) d'Airbus Commercial Aircraft à compter du 1er février 2019.Pour le bureau d'études, ces deux nominations suggèrent que le conseil d'administration d'Airbus veut réussir à combler l'écart avec Boeing et générer des niveaux de rentabilité plus élevés.