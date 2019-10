Airbus : Barclays initie un suivi à 'surpondérer'

15/10/2019 | 10:37

Barclays initie un suivi d'Airbus avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 155 euros, estimant que 'sa perspective supérieure de cash-flow devrait être reflétée dans une revalorisation' du titre.



'S'agissant des cinq prochaines années, nous pensons que le portefeuille d'Airbus devrait dépasser celui de Boeing', juge le broker, considérant que le constructeur aéronautique européen devrait être en partie aidé à court terme par le maintien au sol du 737Max.



S'il reconnait qu'Airbus a des défis, Barclays estime que le risque de déception sur le cash-flow a diminué, et que son profil de cash-flow devient maintenant à la fois plus prévisible et plus robuste que celui de son grand concurrent américain.



