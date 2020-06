Airbus : Crédit Suisse confirme son conseil

15/06/2020 | 15:55

Crédit Suisse réaffirme ses notes de surperformance sur une sélection de titres pour lesquels le bureau d'analyses pense que la récente consolidation ouvre des opportunités d'achat: Airbus (objectif de 82 euros par action), BAE Systems (690p), Dassault Aviation (1300 euros) et Ultra (2550p).



Les analystes s'attendent à une forte impulsion de l'Asie et des transporteurs à bas prix. ' Airbus est fondamentalement mieux positionné que Boeing sur ce segment des gros-porteurs, qui génère la grande majorité de ses bénéfices '.



' Nous pensons que les attentes concernant les livraisons d'A320 ont maintenant atteint leur plus bas. Nous estimons que le cours de l'action d'Airbus ne reflète pas la hausse à moyen terme ' rajoute Crédit Suisse.



Le bureau d'analyses maintient en revanche sa recommandation à sous-performance sur Rolls-Royce (objectif de 245p par action) et Meggitt (240p).



