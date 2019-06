Airbus : Credit suisse ajuste sa cible à 130 euros

04/06/2019 | 11:26

Toujours à l'achat ('surperformance') sur l'action Airbus, Credit suisse a ajusté à la hausse son objectif de cours ce matin, en le portant de 124 à 130 euros.



Les analystes se sont concentrés sur le programme A350 de l'avionneur européen, et ont construit un modèle économique dédié à cet appareil en détaillant des prévisions de prix et de coûts. Ils estiment que l'A350 va dégager cette année un résultat légèrement positif de plus de 150 millions d'euros, alors que la direction vise simplement l'équilibre.



En conséquence, Credit suisse a relevé de 2 à 9% ses prévisions de résultat d'exploitation pour Airbus entre 2019 et 2022, d'où l'ajustement de l'objectif.





