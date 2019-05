Airbus : Morgan Stanley rehausse son objectif de cours

29/05/2019 | 14:11

Morgan Stanley réaffirme son conseil 'surpondérer' sur Airbus et rehausse son objectif de cours en passant de 125 à 150 euros, jugeant le titre du constructeur aéronautique européen 'moins exposé à la volatilité à court terme que ses pairs'.



Le broker pense que 'le lancement probable de l'A321XLR à l'occasion du Salon aéronautique de Paris-Le Bourget pourrait marquer le début d'une année de catalyseurs positifs', et qu'un 'retard du cours de bourse à court terme a créé une opportunité'.



