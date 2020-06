Airbus : Oddo réitère son conseil avant le plan de relance

05/06/2020 | 10:27

Le gouvernement devrait présenter mardi 9 juin son plan de relance de la filière aéronautique française.



Oddo indique que le premier dispositif vise à inciter les compagnies aériennes à remplacer leurs avions de plus de 20 ans.



' Le second dispositif serait la mise en place d'un fonds de soutien dédié aux PME et ETI ' précise le bureau d'analyses.



' L'autre volet serait composé de mesures permettant de sauvegarder certains emplois. Le système de chômage partiel serait ainsi prolongé jusqu'à la fin de 2020, des budgets seraient alloués à la recherche amont avec une coloration environnementale... '.



Oddo réitère son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 74 E (basé sur des hypothèses prudentes en termes d'évolution des FCF et de croissance moyen terme du trafic aérien de moins de 2%/an).



' Le positionnement et la qualité des produits d'Airbus ne sont clairement pas reflétés dans le cours actuel ' rajoute Oddo.



