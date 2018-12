Airbus : à l'achat, Credit suisse vise toujours 120 euros

20/12/2018 | 10:56

Credit suisse a confirmé son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Airbus, pariant sur des livraisons soutenues de la part de l'avionneur européen en cette toute fin d'année. L'objectif de cours est maintenu à 120 euros.



Selon les analystes, en date du 18 décembre, 732 appareils (civils) avaient été enregistrés par Airbus depuis le début de l'année, à comparer avec les objectifs de la direction : 800 unités pour l'ensemble de 2018, soit environ 780 en ne tenant pas compte de l'A220. Credit suisse calcule qu'à ce stade, au mois de décembre, 59 appareils ont été livrés, ce qui comprend 29 A320neo et six A350.



Bref, selon Credit suisse, Airbus serait bien parti pour tenir ses engagements annuels. En outre, les difficultés relatives aux programmes A380 et A330ceo semblent maintenant appartenir au passé.





