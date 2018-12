Airbus : boosté par l'analyse de Credit suisse

12/12/2018 | 17:47

Le titre progresse à la clôture des marchés de plus de 3% profitant d'une note positive de Credit suisse. Le bureau d'études maintient son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action, estimant que l'avionneur européen est bien parti pour atteindre son objectif de livraison en 2018. L'objectif de cours est également confirmé à 120 euros.



Selon une note de recherche, Airbus devrait être en mesure d'atteindre les 780 livraisons d'avions civils cette année (hors A220), ce qui suppose d'en faire sortir 119 des usines en décembre, des chiffres jugés 'cohérents' avec ceux de ce même mois en 2016 (111) et 2017 (127). Les analystes parient notamment, en décembre 2018, sur la livraison de 70 à 80 A320neo, appareil dont les cadences de production ont accéléré depuis l'été maintenant que les motoristes CFM et Pratt & Whitney parviennent à mieux faire face à leurs engagements.



Or l'atteinte de cet objectif de livraison est, selon Credit suisse, 'un pré-requis majeur pour la 'guidance' de résultat d'exploitation et de cash flow libre'.



