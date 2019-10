Airbus : les prévisions d'Oddo sur le 3ème trimestre

21/10/2019 | 10:20

Oddo estime que la publication du 3ème trimestre 2019 ne révèlera pas de surprise majeure. Le bureau d'analyses table sur un recul de 10.1% de l'EBIT ajusté à 1 416 ME.



' Nous modélisons un EBIT ajusté Airbus Commercial en recul de 7.6% à 1 361 ME, soit une marge de 11.4% (-93 pb), dont un fort effet volume négatif pénalisé par la livraison de 28 A320 en moins par rapport au T3 2018 (dont 20 ceo et 8 neo) alors que les A330 progressent de 4 unités et l'A350 de 3 ' indique Oddo.



En termes de FCF, les analystes pensent que la faiblesse des volumes au 3ème trimestre et le stockage relatif aux livraisons attendues au 4ème trimestre pèseront sur le BFR et aboutiront à une consommation de cash de 982 ME (contre -201 ME au 3ème trimestre 2018).



Le bureau d'analyse confirme son conseil Neutre et son objectif de cours de 115 E. ' Une plus grande visibilité sur la production ainsi que des éclaircissements sur la stratégie de la société en termes d'allocation de capital sont des éléments qui peuvent permettre de reprendre une trajectoire haussière ' annonce le bureau d'analyses.



